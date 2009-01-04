МИД: в секторе Газа остаются украинские граждане

В Украине глубоко обеспокоены последующей эскалацией военных действий в секторе Газа, жертвами которой стали также и дети, женщины и пожилые люди. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, на сегодня в секторе Газа осталось 278 человек, в т.ч. 196 детей, которые являются гражданами Украины.

«Украина обеспокоена реальной угрозой их жизни и безопасности», - отметил В.КИРИЛИЧ.

«Продолжение кровопролития в секторе Газа может привести к масштабной гуманитарной катастрофе с непредсказуемыми последствиями для всех участников израильско-палестинского конфликта», - подчеркнул руководитель пресс-службы.

По его мнению, сторонам необходимо выявить политическую волю и ответственность для быстрейшего прекращения боевых действий, чтобы предотвратить последующее страдание мирного населения в регионе.

«Украина выходит из того, что единственным способом решения конфликта на Ближнем Востоке является его мирное урегулирование», - прибавил В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, 3 января Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, чтобы предотвратить обстрелы своей территории. Вторжению предшествовала неделя воздушных бомбардировок. За это время в анклаве погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч получили ранения.