США, Япония и Южная Корея инициировали проведение экстренного заседания Совбеза ООН после запуска КНДР баллистической ракеты
04:40, 13 февраля 2017Мир
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США, Япония и Южная Корея требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с проведением Северной Кореей запуска ракеты.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Заседания ожидается в понедельник, 13 февраля.
Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и его способности уклонения от перехвата.
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Сообщается о пуске баллистической ракеты Pukguksong-2 средней дальности класса "Мусудан". Она пролетела около 500 километров и упала в Японском море.
На испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
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