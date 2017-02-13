США, Япония и Южная Корея инициировали проведение экстренного заседания Совбеза ООН после запуска КНДР баллистической ракеты

04:40, 13 февраля 2017
Мир
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США, Япония и Южная Корея требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с проведением Северной Кореей запуска ракеты.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Заседания ожидается в понедельник, 13 февраля.

Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и его способности уклонения от перехвата.

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Сообщается о пуске баллистической ракеты Pukguksong-2 средней дальности класса "Мусудан". Она пролетела около 500 километров и упала в Японском море.

На испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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Новость в сюжете: Запуск баллистической ракеты КНДР
Теги: #США#ракета#ООН#КНДР