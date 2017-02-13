В КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Северокорейское информационное агентство KCNA.

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В сообщении отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты Pukguksong-2, которая способна нести ядерную боеголовку.

Также сказано, что ракета была выпущена под большим углом с учетом безопасности соседних стран.

Как сообщал УНИАН, КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.