СМИ назвали класс ракеты, которую могла запустить КНДР

05:29, 12 февраля 2017
Мир
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Запущенная КНДР баллистическая ракета могла быть класса "Нодон".

Фотоиллюстрация / REUTERS

Такими сведениями располагает общественное телевидение NHK, ссылаясь на неназванный правительственный источник, сообщает ТАСС.

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Ранее южнокорейские военные предположили, что запущенная ракета могла быть типа "Мусудан" дальностью действия в 2,5-4 тыс. км. Дальность действия же ракет класса "Нодон" оценивается в 1,5-2 тыс. км.

Как сообщал УНИАН, Сеул заявил о запуске баллистической ракеты КНДР.

Напомним, 9 сентября 2016 года КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3. Совет Безопасности ООН объявил о введении новых санкций против Северной Кореи после проведенного ею испытания нового ядерного оружия.

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Новость в сюжете: Запуск баллистической ракеты КНДР
Теги: #ракета#КНДР