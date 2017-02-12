СМИ назвали класс ракеты, которую могла запустить КНДР
Запущенная КНДР баллистическая ракета могла быть класса "Нодон".
Такими сведениями располагает общественное телевидение NHK, ссылаясь на неназванный правительственный источник, сообщает ТАСС.
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Ранее южнокорейские военные предположили, что запущенная ракета могла быть типа "Мусудан" дальностью действия в 2,5-4 тыс. км. Дальность действия же ракет класса "Нодон" оценивается в 1,5-2 тыс. км.
Как сообщал УНИАН, Сеул заявил о запуске баллистической ракеты КНДР.
Напомним, 9 сентября 2016 года КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3. Совет Безопасности ООН объявил о введении новых санкций против Северной Кореи после проведенного ею испытания нового ядерного оружия.