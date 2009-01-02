Объем поставок газа в Румынию и Венгрию снизился

Объем поставок российского газа в Румынию через территорию Украины неожиданно упал на 30-40%. Как сообщили представители румынского оператора газопроводов Transgaz, с вечера 2 января объем снизился с привычных 10 млн куб.м до приблизительно 7 млн куб.м, передает Reuters.

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Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что испытывает недостаток газа, поставляемого из России через территорию Украины. Представители компании отметили, что снижение объемов началось несколько часов назад и продолжает снижаться, передает Reuters. В то же время они уточнили, что снижение объемов пока не достигло критической отметки (давление находится на уровне 45 бар при обычных 47), но если давление упадет ниже 40 бар, это серьезно отразится на потребителях, отметили в MOL.

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Греция не испытывает проблем с поставками российского газа, сообщило в пятницу греческое государственное телевидение со ссылкой на государственную газовую компанию Греции DEPA. Компания получает газ в обычном режиме, а на случай его недостачи имеет запасы примерно на неделю, сообщил телеканалу представитель DEPA.