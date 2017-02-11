Все въезжающие в Китай иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев – МИД

Китай вводит процедуру получения отпечатков пальцев для иностранных граждан в возрасте от 14 до 70 лет, в том числе и украинцев.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.

"В течение 2017 года Китай постепенно будет вводить процедуру получения отпечатков пальцев иностранных граждан в возрасте от 14 до 70 лет в пунктах пропуска на границе страны", – отмечается в сообщении.

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По данным департамента, с 10 февраля 2017 года такая процедура введена в международном аэропорту "Шэньчжэнь".

Не будут брать отпечатки пальцев у граждан - владельцев дипломатических паспортов и граждан, которым оформлена специальная дипломатическая виза; граждан стран, с которыми у КНР заключены двусторонние соглашения о неприменении процедуры взятия отпечатков пальцев; официальных лиц в ранге заместителя министра и высших рангов и сопровождающих их лиц - членов официальных делегаций; граждан, у которых нет возможности взять отпечатки пальцев (инвалидов).

"Отпечатки пальцев иностранца могут быть взяты в особых случаях по отдельному решению Министерства общественной безопасности КНР", – отметили в консульской службе.

Как сообщал УНИАН, Украина и Китай готовят дорожную карту экономического сотрудничества в сферах реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и в сфере инфраструктуры. Ранее Китай предложил Украине создать зону свободной торговли.

В конце января Украина и Китай договорились активно развивать в текущем году сферу туризма, в том числе путем содействия групповым поездкам и участия в выставочных мероприятиях.