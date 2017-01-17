Украина и Китай планируют в этом году активизировать сотрудничество
Украина и Китай планируют в текущем году провести заседание украинско-китайской Межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества. Об этом шла речь во время встречи Порошенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи главы украинского государства с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
«Главы государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР, - сообщили в пресс-службе. - При этом президент Украины заявил, что Украина заинтересована принимать активное участие в инициативе Китая «Один пояс - один путь». Кроме того, стороны договорились об обмене визитами, сроки которых будут согласованы по дипломатическим каналам».
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Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами.
Инициатива Китая «Один пояс - один путь» предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект является немыслимым без Украины.