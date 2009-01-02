Словакия может вмешаться в газовый спор, если ЕС позволит

Словакия как член Европейского Союза готова подключиться к урегулированию украинско-российской газовой проблемы на экспертном уровне поcле получения соответствующего мандата от ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил министр экономики Словацкой Республики Любомир ЯГНАТЕК по результатам сегодняшней встречи с украинской делегацией во главе с министром топлива и энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ.

В ходе встречи украинская делегация предоставила словацкой стороне полную объективную информацию о нынешнем состоянии взаимоотношений Украины и РФ в сфере поставок природного газа. Словацкая сторона была проинформирована о ходе украинско-российских переговоров в газовой сфере и поставлена в известность о стремлении украинской стороны заключить двустороннее соглашение с российской стороной относительно газообеспечения, отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром украинская делегация отбыла в ряд стран ЕС для консультаций с чиновниками по вопросам снабжения и транзита газа.

Первая страна, которую посетила украинская делегация, была Чехия, которой с 1 января перешло председательство в ЕС.

Там состоялась встреча с премьер-министром Чехии, вице-премьером по отраслевым вопросам и членами правительства, по результатам которой была достигнута договоренность в ближайшие дни рассмотреть вопрос о привлечении к украинско-российским газовым переговорам европейских специалистов.

Справка УНИАН. 1 января «Газпром» прекратил поставки газа Украине, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта. При этом и Украина, и Россия уверяют, что перебоев с поставками газа в Европу не будет.

Евросоюз и США призвали Россию и Украину как можно скорее решить газовый спор.

1 января Украина предложила РФ возобновить переговоры по газу и пригласить на них представителей Еврокомиссии.