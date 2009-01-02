США надеются, что Москва и Киев «взаимовыгодно» решат газовый спор

США надеются, что Москва и Киев найдут взаимовыгодное решение в газовом споре и просят стороны не забывать о важности бесперебойных поставок газа для мировых энергетических рынков, говорится в заявлении президента США Джорджа Буша, распространенном в связи с тем, что РФ прекратила поставки газа Украине из-за отсутствия контракта на 2009 год, сообщает РИА новости.

"Мы надеемся, что Россия и Украина смогут решить спор о схемах поставок газа взаимовыгодным образом", - зачитал журналистам заявление Буша официальный представитель Белого дома Гордон Джондро.

Слова Джондро цитирует агентство Рейтер. "Мы призываем обе стороны помнить о гуманитарных последствиях любых перебоев поставок газа во время зимы... Непрерывные, основанные на рыночных принципах, поставки газа в Украину и в Европу являются условием стабильности региональных и глобальных энергетических рынках", - сказал Джондро.

"Газпром" в четверг в 10.00 по Москве полностью прекратил поставки газа Украине в связи с истечением срока контракта. При этом Россия продолжает в полном объеме поставлять газ в Европу. Киев накануне заявил, что в связи с прекращением поставок не может гарантировать транзит в Европу, однако позже объявил, что обеспечит поставки газа в европейские страны в соответствии с обязательствами.