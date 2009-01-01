Министр финансов советует эстонцам переходить на печное отопление
14:59, 01 января 2009Мир
3444
Нефть может взлететь до 200 долларов?
Министр финансов Эстонии Ивари Падар посоветовал согражданам задуматься о переходе на печное отопление их жилищ, пишет Лента.ру со ссылкой на Postimees.
По словам главы эстонского Минфина, стоимость барреля нефти может когда-нибудь подняться до 200 долларов, поэтому в ближайшее время придется "очень критично" переоценить использование своей энергии.
"То, что большую часть произведенного продукта мы тратим на обогревание плохо изолированных панельных домов - полная нелепица", - подытожил Падар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter