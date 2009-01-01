Словакия официально вступила в зону евро. Решение о присоединении Словакии к зоне евро было принято в июле 2008 г. министрами экономики и финансов стран ЕС. Таким образом, Словакия стала 16 членом еврозоны. Министры финансов стран еврозоны установили обменный курс для словацкой кроны в размере 30,126 кроны за 1 евро.

Между тем ажиотаж по поводу евро в Словакии начался уже в декабре. С 1 декабря в банки и почтамты по всей стране были завезены около 400 тыс. т.н. "стартовых комплектов" евро. В состав набора входили монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, а также монеты в 1 и 2 евро общей стоимостью 16,6 евро. В крупных городах Словакии, таких как Братислава и Кошице, в первый же день были распроданы все завезенные комплекты евро. Люди занимали очередь с утра и покупали несколько наборов за раз, чтобы заранее подготовиться к переходу на новую валюту, а также запастись оригинальными подарками к Рождеству и Новому году.

Помимо Словакии в зону евро входят Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Кипр, Греция, Австрия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словения и Финляндия.

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