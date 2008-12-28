Газпром снизил цену на газ для Беларуси

Цена на газ для Беларуси будет ниже, чем это предполагалось по изначальному контракту, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь председателя правления ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ.

Ранее белорусский Президент Александр ЛУКАШЕНКО заявлял, что цена на газ в 2009 году для Беларуси будет "понижающаяся" - в 2,5-3 раза ниже.

Как сказал С.КУПРИЯНОВ, это связано с корректировкой цен на мировом рынке. Он пояснил, что в течение 2009 года цена на газ будет понижаться в соответствии со снизившейся ценой на нефть.

"Цена корректируется в зависимости от того, как формируются цены на нефтепродукты на мировых биржах", - сказал он. "Важно не только установить цены, но важно еще и деньги получить, поэтому мы идем на определенные компромиссы", - добавил С,КУПРИЯНОВ.

Цены, по его словам, будут снижаться и для других партнеров России, в частности, для стран Балтии и Молдовы.

Договоренности РФ и Беларуси по поставкам газа на 2009 год касаются не пересмотра контракта, а его корректировки, сообщил ранее С.КУПРИЯНОВ, отмечает NEWSru .

"Те договоренности, которые были достигнуты в Москве на встрече президентов, касаются не пересмотра этого контракта, а корректировок отдельных его положений", - сказал он.

Договоренность об основных принципах работы в сфере поставок и оплаты газа на следующий год была достигнута на переговорах президентов РФ и Беларуси 22 декабря. Новая цена на газ для Беларуси пока не оглашается.

В первом квартале 2008 года для Минска цена газа составляла 119,53 долл. за тысячу кубометров, во втором квартале - 127,9 долл. за тысячу кубометров. Белорусские власти летом заявляли, что, по их расчетам, в 2009 году цена на газ превысит 200 долл. за тысячу кубометров.