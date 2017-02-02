Фото беременной Бейонсе установило рекорд в Instagram

Картинка за 15 часов набрала более 8,1 млн лайков, из них 1,4 млн пришлись на первые полчаса после публикации.

В среду мать пятилетней дочери Блю Айви и супруга рэп-исполнителя Джей Зи объявила, что на этот раз беременна двойней.

"Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания", - отметила поп-звезда в "Инстаграме".

Свое сообщение она подписала как Картер - это паспортная фамилия ее супруга Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.

Предыдущий рекорд по количеству лайков в "Инстаграме" принадлежал другой американской певице - Селене Гомес, явившей публике автопортрет с соломинкой и бутылкой "Кока-колы", подписанной строчкой из ее песни.

Бейонсе - одна из самых успешных артисток в истории музыкальной премии "Грэмми", получившая 20 наград и более 60 номинаций. В 2011 году она была удостоена почетной премии журнала Billboard - "Артист тысячелетия".

В ноябре прошлого года певица и ее супруг Джей Зи выступили на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.