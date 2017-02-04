На борту российского Ту-154 произошел взрыв - результаты независимого расследования

Об этом свидетельствует расследование члена Ассоциации технических экспертов России Юрия Антипова, передает BFM.ru.

Так, ему удалось обратить внимание на несколько характерных обломков, которые в полной мере раскрывают все происходящее на борту перед крушением.

"И железо показало, что в первом грузовом отсеке внутри было очень большое давление, из-за чего борт в районе грузового отсека был просто разорван. Оставшийся металл был откинут вверх, это было с правой стороны, этот обломок, который меня в начале заинтересовал. И потом я получил уже достаточно четкие фото этого обломка. А вот левый борт грузового отсека — там вообще ситуация однозначная: ниже пола, то есть в отделе грузового отсека обшивка приобрела черно-коричневый окрас, что возможно только при воздействии очень высокой температуры", - отметил эксперт.

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Соответственно, по словам Антипова, такую температуру мог создать только взрыв внутри грузового отсека.

"Я проанализировал полностью весь окрас самолета изнутри, он стандартный, окрашены элементы, как в зоне пассажирского салона, так и в грузовом отсеке. И вот на этом обломке, характерном, четко видно, что верхняя часть обломка, которая находится в пассажирском салоне, она определенного окраса, а ниже линии пола, как я уже сказал, приобрел темно-коричневый окрас с элементами даже черного цвета", - подчеркнул специалист.

Кроме того, продолжил он, были и другие моменты, которые тоже подтвердили уже на первом этапе, что был взрыв: это оплавление части конструкции, части элементов.

"И все это сложилось в единую картину, которая полностью согласуется с показателями, — это большой разлет обломков, большая фрагментация тел пассажиров", - подытожил Антипов.

В свою очередь исполнительный директор общества независимых расследователей авиапроисшествий Валерий Постников отвергает версию взрыва и призывает дождаться итогов расследования.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров вскоре после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Ранее в сети появилось видео с веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере (населенный пункт городского типа, являющийся административным центром Адлерского района, входящего в состав города-курорта Сочи - Ред.) со вспышкой в небе.

Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту.