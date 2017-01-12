Крушение российского Ту-154 над Черным морем: эксперты исключили одну из версий падения самолета

Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили, передает КоммерсантЪ со ссылкой на источники.

Таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека.

Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.

Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил "Ъ" близкий к следствию источник, "вырубает" в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла.

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Наконец, всем задействованным в расследовании экспертам — как взрывотехникам, так и судебным медикам — пришлось искать и сами осколки. Начинка как штатной, так и самодельной бомбы, по мнению специалистов, обычно пробивает тела и обшивку самолета насквозь, но в случае попадания в несущую конструкцию и нескольких рикошетов может и остаться внутри салона.

На этот раз, как пояснил собеседник "Ъ", ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили. Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем.

Напомним, самолет, по данным немногих очевидцев, не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был "неестественно задран". Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту.

Ранее в сети появилось видео с веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере (населенный пункт городского типа, являющийся административным центром Адлерского района, входящего в состав города-курорта Сочи - Ред.) со вспышкой в небе.

Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту.