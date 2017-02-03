Президент Польши напомнил России, что она должна вернуть Варшаве и Украине

Об этом президент Польши заявил в эфире телеканала TVP1, сообщает Польское радио.

«Это очевидное и явное нарушение международного права. В связи с тем, что я сказал, мы ожидаем соблюдения международного права, которое является гарантией мира», – подчеркнул Дуда.

Президент подчеркнул, что Польша поддерживает все шаги, способствующие завершению войны в Украине, и решительно выступает против «каких-либо провокаций».

Дуда также сказал, что Польша является таким же членом НАТО, как и другие государства Альянса. «Хотим иметь настоящие гарантии безопасности, а не только на бумаге, согласно статье 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне). Настоящей гарантией безопасности является присутствие сил Североатлантического альянса в нашей стране и к этому мы стремились, принимая постановления предыдущего саммита НАТО. Этой цели удалось достичь», – отметил президент Польши.

Читайте такжеСмоленская катастрофа: Польша подаст в Гаагу жалобу против России

В понедельник, 30 января, глава польского государства посетил город Жагань в западной Польше, где располагается часть тяжелой танковой бригады США. Там Дуда следил за открытием польско-американских военных тренировок.

По убеждению президента, безопасность формирует сила, а не договоры. Он добавил, что сейчас ведется колоссальная работа в связи с воплощением в жизнь постановлений саммита НАТО в Варшаве, то есть присутствия союзнических сил в Польше. «Когда меня спрашивают, для чего это Вам, я отвечаю: для того, что мы уже много лет с НАТО, но не ощущаем, что НАТО с нами», – сказал Дуда.

Первый контингент американских войск прибыл в Польшу в начале января 2017 года. Большинство сил расположены в Жагани, где также развернуто командование тяжелой танковой бригады США. Вместе с американскими солдатами в Польшу доставили танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и артиллерийские системы Paladin.

В целом бронетанковая бригада будет насчитывать 3,5 тыс. солдат. Кроме Жагани, военные будут расположены в местностях Свентошув, Сквежин и Болеславец.