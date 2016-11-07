НАТО повысит боеготовность сотен тысяч военных для сдерживания России

Североатлантический альянс намерен подготовить значительные сухопутные силы, способные сдержать российскую агрессию. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Times. Точных цифр он не озвучил.

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В то же время покидающий свой пост постоянный представитель Великобритании в НАТО Адам Томсон сообщил, что речь идет об ускорении развертывания на новом месте контингента в 300 тысяч человек до двух месяцев. Сейчас это требует в три раза больше времени – около 180 дней.

Этот контингент станет вторым эшелоном существующих Сил реагирования НАТО.

Как пишет "РБК", Томпсон в беседе с газетой отметил, что все союзники НАТО согласились на введение этой меры. Он предположил, что, вероятно, не все страны, входящие в альянс, понимают, "насколько сложно и как дорого это будет", однако отметил, что это является частью концепции, одобренной в феврале этого года.

"Мы видели, как Россия использует пропаганду в Европе среди союзников НАТО, и это именно та причина, по которой НАТО реагирует в ответ. Мы отвечаем самым значительным усилением нашей коллективной безопасности со времен окончания холодной войны", - добавил Столтенберг.

Ранее Столтенберг сообщил, что 16 стран-членов НАТО готовы разместить войска в Восточной Европе. Четыре батальона НАТО под командованием Канады, США, Великобритании и Германии появятся соответственно в Латвии, Польше, Эстонии и Литве. Батальоны будут размещены в начале 2017 года.