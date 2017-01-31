Хуситы атаковали саудовский фрегат у побережья Йемена (видео)
02:43, 31 января 2017Мир
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У западного побережья Йемена в понедельник, 30 января, повстанцы-хуситы атаковали саудовский военный корабль.
Хуситы атаковали саудовский фрегат у побережья Йемена / скриншот видео
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовское агентство SPA.
Отмечается, что хуситы-смертники приблизились к фрегату на трех лодках. Одна из них врезалась в заднюю часть саудовского судна, после чего взрорвалась.
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От взрыва погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения. Команде удалось потушить пожар.
Хуситы в своем заявлении обвинили саудовских военных в том, что корабль «принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков».
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