В МИД Литвы прокомментировали заявление депутата о пересмотре статуса российского Калининграда

21:22, 30 января 2017
Мир
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Вопрос о статусе Калининградской области РФ не стоит в повестке дня внешней политики Литвы.

Литва не намерена поднимать вопрос о статусе Калининградской / levashove.livejournal.com

Об этом, как сообщает ТАСС, заявила журналистам пресс-атташе главы МИД балтийской республики Раса Якилайтене.

«Литва не поднимает вопрос о статусе Калининградской области», - отметила представитель дипслужбы.

Она подчеркнула, что у Вильнюса «нет территориальных претензий ни к кому из соседей». «Эта область является интегрированной частью Российской Федерации», - сказала Якилайтене.

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Литва и впредь, как отметила пресс-атташе, не станет "признавать одностороннее изменение (государственных) границ".

Таким образом представитель МИД прокомментировала заявления депутата парламента Линаса Бальсиса о возможности пересмотра статуса Калининградской области на фоне присоединения Крыма к РФ.

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Теги: #Россия#Калининград#Литва