Развязав войну в Украине Путин проверяет решимость Запада защищаться - экс-премьер Литвы

Экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что президент России Владимир Путин не имеет никакого четкого плана относительно войны в Украине и возможного вторжения в Балтию, - сообщает Зеркало Недели со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

По мнению бывшего чиновника, единственный способ помочь России стать нормальной страной – это поддержать Украину.

Кубилюс отметил, что российский президент руководствуется "бандитским менталитетом" и совершает авантюру за авантюрой, чтобы проверить решимость Запада защищаться и стать на стороне союзников.

Бывший литовский чиновник согласился с нынешним президентом своей страны Далей Грибаускайте, которая назвала конфликт в Украине "войной против Европы". По мнению Кубилюса, не исключено, что Россия осмелится напасть на любую из стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО защищать своих членов. Также он отметил, что наиболее вероятной мишенью может стать Литва, поскольку именно с ней имеет инфраструктурные связи Калининградская область.

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"Было бы легко устроить в Литве диверсии и провокации, а затем вторгнуться под предлогом защиты Калининграда", - сказал Кубилюс.

Он также выступил в поддержку передачи вооружения Украине, поскольку только так Владимир Путин поймет решимость Запада и отступит.

"В западных столицах говорят, что якобы если мы отправим летальное оружие украинцам, то тем самым мы спровоцируем российскую армию. А я говорю, что если мы не предоставим Украине достаточной военной поддержки, это еще больше спровоцирует российский военных. Я называю это бандитским менталитетом. Еще в 2010 году, будучи премьер-министром, целый час я вел неформальную беседу с Путиным. И после этого у меня сложилось впечатление, что я уже давно его знаю. Он напомнил мне молодого головореза из окрестностей Вильнюса, где живут русскоязычные. Такой человек, когда видит, что ты хочешь говорить, примитивно трактует это как слабость и наносит удар", - сообщил экс-премьер Литвы.

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По мнению Кубилюса, единственная цель, за которую Путин осмелился развязать войну против Украины – это удержаться у власти. Если Украина станет развитой и успешной, сами же россияне устранят президента и его правительство от власти, поскольку не поймут, почему их родственники и друзья в Украине живут лучше. "Единственный способ помочь России стать нормальной страной заключается в поддержке Украины".

Ранее УНИАН сообщал, что в структуре российско-террористических войск на Донбассе происходят серьезные изменения, что может свидетельствовать о подготовке масштабных наступательных операций. Об этом заявил президент фонда "Потомак" американский военный эксперт Филипп Карбер.

Выходом из сложившейся ситуации, по словам Карбера, должна стать военная поддержка Западом Украины.