Большинство американцев недовольны первой неделей работы Трампа – соцопрос

Результаты исследований обнародованы на сайте Института.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1500 взрослых американцев, 51% американцев недовольны работой нового главы государства. 42% граждан положительно оценивают работу Трампа.

Отмечается, что результаты опроса обновляются ежедневно на основе телефонных интервью примерно 1500 взрослых граждан.

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Погрешность составляет ± 3 процентных пункта.

Как сообщал УНИАН, за первую неделю своей работы Трамп начал активно и последовательно выполнять свои предвыборные обещания. В частности, президент США своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней - прием беженцев в целом, что вызвало резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.