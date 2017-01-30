Большинство американцев недовольны первой неделей работы Трампа – соцопрос
Американский Институт Гэллапа, который занимается исследованием общественного мнения, провел социологическое исследование касательно удовлетворенности работой нового президента США Дональда Трампа среди американцев.
Результаты исследований обнародованы на сайте Института.
Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1500 взрослых американцев, 51% американцев недовольны работой нового главы государства. 42% граждан положительно оценивают работу Трампа.
Отмечается, что результаты опроса обновляются ежедневно на основе телефонных интервью примерно 1500 взрослых граждан.
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Погрешность составляет ± 3 процентных пункта.
Как сообщал УНИАН, за первую неделю своей работы Трамп начал активно и последовательно выполнять свои предвыборные обещания. В частности, президент США своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней - прием беженцев в целом, что вызвало резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.