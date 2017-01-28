Со стороны России с Трампом по телефону будет говорить только Путин – Песков

К запланированным на сегодня переговорам лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны не планируется привлекать кого-либо еще.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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"Не планируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос присоединится ли кто-либо еще к разговору Путина и Трампа с российской стороны.

Вместе с тем, отмечает агентство, по информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа запланированы на 12:00 местного времени (19:00 по Киеву), присоединится вице-президент США Майк Пенс.