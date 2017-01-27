В Кремле раскрыли детали завтрашнего телефонного разговора Путина и Трампа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеСМИ узнали, когда Трамп впервые после инаугурации поговорит с Путиным по телефону

В частности, он подтвердил, что на субботу, 28 января, запланирован первый телефонный разговор Путина и Трампа. "Информацию, которую распространили СМИ в США, о том, что на грядущие выходные запланирован телефонный разговор президентов России и США, я подтверждаю. Действительно, на субботу запланирован телефонный разговор. Это будет вечер по Москве", - добавил он.

На вопрос, будет ли обсуждаться конфликт в Украине, Песков ответил: "Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора".

По его словам, во время разговора Путин поздравит Трампа со вступлением в должность, а также обсудит двухсторонние отношения.

Кроме того, Песков сказал, что в Кремле неизвестно о намерении новой администрации США снять санкции с РФ, о чем сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источники.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщил, что телефонный разговор лидеров США и России запланирован на 28 января.