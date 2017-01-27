Меркель завтра может обсудить с Трампом отношения с Россией - СМИ
Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель завтра может провести телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом для обсуждения развития отношений с Российской Федерацией.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Источник не сообщил, намерен ли Трамп обсуждать с Меркель тему отмены американских санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину, как это предполагалось в сообщениях американских СМИ.
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Однако источник четко отметил, что, если во время обсуждения эта тема будет затронута, то тогда Европейский Союз не должен обязательно следовать действиям Вашингтона, так как санкции ЕС связаны с выполнением Минского мирного соглашения.
Как сообщал УНИАН, Трамп также завтра планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Трамп обещал построить лучшие отношения с Россией, чем это делал его предшественник Барак Обама.
Кроме того, в этом месяце Трамп высказывался за отмену санкций, введенных администрацией Обамы в случае, если Кремль поможет США в борьбе с террористами.