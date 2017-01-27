Меркель завтра может обсудить с Трампом отношения с Россией - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Источник не сообщил, намерен ли Трамп обсуждать с Меркель тему отмены американских санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину, как это предполагалось в сообщениях американских СМИ.

Читайте такжеУ Трампа подготовили указ о снятии санкций с России - СМИ

Однако источник четко отметил, что, если во время обсуждения эта тема будет затронута, то тогда Европейский Союз не должен обязательно следовать действиям Вашингтона, так как санкции ЕС связаны с выполнением Минского мирного соглашения.

Как сообщал УНИАН, Трамп также завтра планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Трамп обещал построить лучшие отношения с Россией, чем это делал его предшественник Барак Обама.

Кроме того, в этом месяце Трамп высказывался за отмену санкций, введенных администрацией Обамы в случае, если Кремль поможет США в борьбе с террористами.