Die Welt: Большая российская дилемма Зигмара Габриэля

Об этом пишет Юлия Смирнова в статье "Большая российская дилемма Зигмара Габриэля", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

"Это моя судьба, всегда приезжать тогда, когда ситуация особенно сложная", - сказал министр экономики Зигмар Габриэль в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным. В среду вечером его принимали в резиденции Путина в Ново-Огарёво под Москвой. Габриэль вспомнил, что впервые посетил Советский Союз в 1980 году. Тогда он был обычным солдатом и активным сторонником социал-демократов.

Его молодежное сообщество организовало поездку в Минск и Москву, но Минск отменил приглашение после того, как Запад бойкотировал Олимпиаду в Москве после российского вторжения в Афганистан. Габриэль приехал в разгар дискуссии. "Сейчас есть трудные вопросы, которые касаются Сирии и Украины". Как нарочно, визит Габриэля в Москву состоялся через два дня после нападения на конвой ООН в Алеппо. По данным США, именно российские бомбардировщики уничтожили грузовики с гуманитарной помощью. На прошлой неделе США признали ошибочное нападение на сирийскую армию и извинились за это, в отличие от России, которая отрицает любую ответственность.

Габриэль должен на это реагировать, это словно хождение по краю пропасти. Он приехал в Москву в роли министра экономики и вице-канцлера. Но в то же время он является председателем СДПГ и возможным кандидатом на пост канцлера. Вопрос заключается в том, насколько далеко он сможет зайти в "строительстве мостов" с Москвой. Габриэль столкнулся с трудностями, как в партии, так и в управлении страной. У канцлера Меркель твердая позиция в отношении Путина, и лидер СДПГ нарушает общую политику, когда речь идет о германо-русских отношениях.

Левые сторонники Путина в СПД довольны

Его московские визиты, в преддверии предстоящих выборов в Бундестаг, напоминают классическую восточную политику СДПГ – особые отношения между Германией и Россией, известные со времен Шрёдера. Но вряд ли это хорошо воспримут избиратели. Однако, так называемые сторонники Путина в левом крыле СДПГ довольны.

Министр иностранных дел Штайнмайер уже оказал услугу этому крылу, когда предостерегал о том, что "громкое бряцание оружием и боевые кличи могут только усугубить ситуацию", когда НАТО проводило военные учения на границе с Россией. Такие высказывания вызвали волну критики. Даже внутри партии дружеское отношение к Путину становится причиной споров.

Вице-канцлер попытался сразу заглушить критику прессы, которая заявила, что этот визит на руку Кремлю. "Мы не можем приехать сюда, и в такие времена говорить только об экономике", - сказал он в четверг немецким журналистам. Конечно, на первом месте – ситуация в Сирии. Но Габриэль мало чего может достичь в этом вопросе. Во-первых, внешняя политика вовсе не в его компетенции, это вопрос его коллеги по партии Франка-Вальтера Штайнмайера. Во-вторых, политик из партии с 23.5% голосов, разумеется, не сможет заставить Путина изменить курс, что признал и сам Габриэль.

Политические конкуренты также раскритиковали эту поездку. Политик из партии ХДС Карл-Георг Вельманн в интервью газете "Bild" говорил об "абсолютно неверном сигнале", а лидер фракции зеленых Катрин Гёринг-Экардт предостерегала от "курса на примирение". Чтобы успокоить критиков, в последний момент в график Габриэля добавили встречу с двумя оппозиционными партиями, "Яблоко" и "Парнас", а также с представителем организации по наблюдению за выборами "Голос".

Чем чаще Габриэль говорит с Путиным, тем лучше

Габриэль сразу же их упомянул, когда оправдывал свой визит. Он спросил, стоил ли ему туда ехать, несмотря на "дискуссии в некоторых немецких СМИ". Речь идет об обсуждении того, не укрепит ли этот визит позиции Путина. Его собеседники согласились, что он должен посетить Россию и поговорить с российским правительством – и чем чаще, тем лучше, сообщил Габриэль.

Из Германии с вице-канцлером прибыла делегация экономики. С Путиным и министром экономики РФ он говорил о проблемах немецких инвесторов и компаний, которые возникают из-за непрозрачных правил в России. Несмотря на все кризисы, деловые круги в Германии очень заинтересованы в том, чтобы продолжать и расширять сотрудничество, оправдывал Габриэль свой визит в среду в резиденции Путина.

Ни для кого не секрет, что немецкие деловые круги заинтересованы в отмене санкций ЕС, наложенных из-за аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, а также в отмене российских встречных санкций. В этом отношении Габриэль более мягкий, чем Меркель.

В Москве он еще раз подчеркнул, что он и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер считают, что санкции должны быть отменены шаг за шагом, а не тогда, когда будут полностью реализованы Минские договоренности. Эта позиция "прагматична" и " в конце концов, возьмет верх", - сказал он. Украина также должна выполнить свою часть Минского соглашения.

Такой разговор Путин не оборвет

Но, конечно, Габриэль не может просто приехать в Москву и говорить только о санкциях и экономике, по его собственным утверждениям. Необходимо было вспомнить и Сирию. Нападение на гуманитарный конвой ООН он назвал "ужасающим". "С очень большой вероятностью можно предположить, что к этому причастна сирийская армия. Конечно, это означает, что Россия подвергнется критике", - сказал Габриэль в прессе.

Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара аль-Асада, должна помочь в расследовании. Габриэль расценил инцидент как "драматическую неудачу" для мирного процесса. Он поддержал требование министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, учредить бесполетные зоны в Сирии. Вместе с тем было ясно, что это могут обеспечить только две страны. "Это США и Россия". Неважно, насколько далеки их политические позиции, без участия России эти конфликты не решить, сказал Габриэль.

Путин может только приветствовать посетителей такого рода. Он заинтересован в отмене санкций, и с радостью уделит свое время немецкому политику, которого можно использовать для постепенного их ослабления. Такой разговор президент России никогда не оборвет.