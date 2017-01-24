Войска Асада нарушают договоренности, продолжая наступление на позиции повстанцев возле Дамаска

Об этом сообщает The Associated Press.

Он обвинил якобы связанную с Аль-Каидой группу в использовании воды в качестве оружия. Повстанцы, в свою очередь, отрицают связь с Аль-Каидой группы, которая находится в этом районе, и попросили включить ее в соглашение о прекращении огня.

Читайте такжеВ Астане возобновились переговоры по урегулированию конфликта в Сирии

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил, что во вторник продолжаются столкновения в районе Айн аль-Фиджех.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, стороны переговоров в Астане договорились противостоять попыткам нарушить режим прекращения огня в Сирии.

Как отмечает "Анадолу", представитель сирийской оппозиции Усама Абу Зейд, который участвует в переговорах в Астане, сообщил, что Россия пообещала противникам режима Башара Асада обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии.