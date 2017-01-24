Войска Асада нарушают договоренности, продолжая наступление на позиции повстанцев возле Дамаска

16:49, 24 января 2017
Мир
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Посол Сирии при ООН Башар аль-Джафари, который возглавляет правительственную делегацию на переговорах в Астане, заявил, что наступление правительственных и союзных войск продолжится, поскольку "террористические группы" контролируют Айн аль-Фиджех, который является основным источником воды для столицы Дамаска.

Последствия боевых действий в Сирии, иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает The Associated Press.

Он обвинил якобы связанную с Аль-Каидой группу в использовании воды в качестве оружия. Повстанцы, в свою очередь, отрицают связь с Аль-Каидой группы, которая находится в этом районе, и попросили включить ее в соглашение о прекращении огня.

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Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил, что во вторник продолжаются столкновения в районе Айн аль-Фиджех.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, стороны переговоров в Астане договорились противостоять попыткам нарушить режим прекращения огня в Сирии.

Как отмечает "Анадолу", представитель сирийской оппозиции Усама Абу Зейд, который участвует в переговорах в Астане, сообщил, что Россия пообещала противникам режима Башара Асада обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии.

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Новость в сюжете: Переговоры по Сирии
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