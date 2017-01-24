Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар"

16:18, 24 января 2017
Мир
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Американская киноакадемия назвала имена номинантов на премию "Оскар".

Иллюстрация / REUTERS

Прямая трансляция церемонии оглашения номинантов впервые велась в интернете, а не по ТВ.

Фильм "Ла-ла-лэнд" представлен в 14 номинациях. Столько же было у "Титаника" в 1997 году и "Все о Еве" в 1950 году.

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На звание лучшего фильма претендуют:

  • «Ла-Ла-Лэнд»
  • «Прибытие» 
  • «Манчестер у моря» 
  • «Лев» 
  • «Лунный свет» 
  • «Скрытые фигуры» 
  • «Ограды» 
  • «Любой ценой» 
  • «По соображениям совести»

Лучшая мужская роль:

  • Райан Гослинг - «Ла-Ла-Лэнд» 
  • Вигго Мортенсен - «Капитан Фантастик»
  • Кейси Аффлек - «Манчестер у моря» 
  • Эндрю Гарфилд - «По соображениям совести» 
  • Дензел Вашингтон - «Ограды»
Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен, Дензел Вашингтон / REUTERS

Лучшая женская роль:

  • Эмма Стоун – «Ла-Ла-Лэнд»
  • Изабель Юпер – «Она» 
  • Рут Нега – «Лавинг» 
  • Натали Портман – «Джеки» 
  • Мерил Стрип «Флоренс Фостер Дженкинс»
Изабель Юпер, Рут Нега, Натали Портман, Эмма Стоун, Мерил Стрип / REUTERS

Лучший режиссер:

  • Дени Вильнев - «Прибытие»
  • Мэл Гибсон - «По соображениям совести»
  • Дэмьен Шазелл 
  • Кеннет Лонерган 
  • Барри Дженкинс

Лучший фильм на иностранном языке:

  • «Тони Эрдманн» (Германия) 
  • «Коммивояжер» (Иран) 
  • «Вторая жизнь Уве» режиссер Ханнес Холм (Швеция) 
  • «Моя земля» (Дания) 
  • «Танна» (Австралия)

Лучший анимационный фильм:

  • «Кубо. Легенда о самурае» 
  • «Моана» 
  • «Жизнь цуккини» 
  • «Зверополис» 
  • «Красная черепаха»

Лучший оригинальный сценарий:

  • Дэмьен Шазелл – «Ла Ла Лэнд»
  • Тэйлор Шеридан – «Любой ценой»
  • Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»
  • Майк Миллс – «Женщины 20 века»
  • Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу, «Лобстер»

Лучший адаптированный сценарий:

  • Эрик Хайссерер, Тед Чан – «Прибытие» 
  • Огаст Уилсон – «Ограды» 
  • Барри Дженкинс – «Лунный свет» 
  • Эллисон Шредер, Тед Мелфи, Марго Ли Шеттерли – «Скрытые фигуры» 
  • Люк Дейвис, Сару Брайерли – «Лев»

89-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 26 февраля, ее ведущим будет Джимми Киммел.

Церемония пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран.

Прошлогоднюю трансляцию посмотрело всего 34,3 млн человек: как писало издание The Hollywood Reporter со ссылкой на данные международной аналитической компании Nielsen Media Research, это оказался самый низкий показатель за прошедшие семь лет.

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Новость в сюжете: Оскар 2017
Теги: #кино#Оскар