Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар"

Прямая трансляция церемонии оглашения номинантов впервые велась в интернете, а не по ТВ.

Фильм "Ла-ла-лэнд" представлен в 14 номинациях. Столько же было у "Титаника" в 1997 году и "Все о Еве" в 1950 году.

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На звание лучшего фильма претендуют:

«Ла-Ла-Лэнд»

«Прибытие»

«Манчестер у моря»

«Лев»

«Лунный свет»

«Скрытые фигуры»

«Ограды»

«Любой ценой»

«По соображениям совести»

Лучшая мужская роль:

Райан Гослинг - «Ла-Ла-Лэнд»

Вигго Мортенсен - «Капитан Фантастик»

Кейси Аффлек - «Манчестер у моря»

Эндрю Гарфилд - «По соображениям совести»

Дензел Вашингтон - «Ограды»

Лучшая женская роль:

Эмма Стоун – «Ла-Ла-Лэнд»

Изабель Юпер – «Она»

Рут Нега – «Лавинг»

Натали Портман – «Джеки»

Мерил Стрип «Флоренс Фостер Дженкинс»

Лучший режиссер:

Дени Вильнев - «Прибытие»

Мэл Гибсон - «По соображениям совести»

Дэмьен Шазелл

Кеннет Лонерган

Барри Дженкинс

Лучший фильм на иностранном языке:

«Тони Эрдманн» (Германия)

«Коммивояжер» (Иран)

«Вторая жизнь Уве» режиссер Ханнес Холм (Швеция)

«Моя земля» (Дания)

«Танна» (Австралия)

Лучший анимационный фильм:

«Кубо. Легенда о самурае»

«Моана»

«Жизнь цуккини»

«Зверополис»

«Красная черепаха»

Лучший оригинальный сценарий:

Дэмьен Шазелл – «Ла Ла Лэнд»

Тэйлор Шеридан – «Любой ценой»

Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»

Майк Миллс – «Женщины 20 века»

Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу, «Лобстер»

Лучший адаптированный сценарий:

Эрик Хайссерер, Тед Чан – «Прибытие»

Огаст Уилсон – «Ограды»

Барри Дженкинс – «Лунный свет»

Эллисон Шредер, Тед Мелфи, Марго Ли Шеттерли – «Скрытые фигуры»

Люк Дейвис, Сару Брайерли – «Лев»

89-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 26 февраля, ее ведущим будет Джимми Киммел.

Церемония пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран.

Прошлогоднюю трансляцию посмотрело всего 34,3 млн человек: как писало издание The Hollywood Reporter со ссылкой на данные международной аналитической компании Nielsen Media Research, это оказался самый низкий показатель за прошедшие семь лет.