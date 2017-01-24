Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар"
Американская киноакадемия назвала имена номинантов на премию "Оскар".
Прямая трансляция церемонии оглашения номинантов впервые велась в интернете, а не по ТВ.
Фильм "Ла-ла-лэнд" представлен в 14 номинациях. Столько же было у "Титаника" в 1997 году и "Все о Еве" в 1950 году.
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На звание лучшего фильма претендуют:
- «Ла-Ла-Лэнд»
- «Прибытие»
- «Манчестер у моря»
- «Лев»
- «Лунный свет»
- «Скрытые фигуры»
- «Ограды»
- «Любой ценой»
- «По соображениям совести»
Лучшая мужская роль:
- Райан Гослинг - «Ла-Ла-Лэнд»
- Вигго Мортенсен - «Капитан Фантастик»
- Кейси Аффлек - «Манчестер у моря»
- Эндрю Гарфилд - «По соображениям совести»
- Дензел Вашингтон - «Ограды»
Лучшая женская роль:
- Эмма Стоун – «Ла-Ла-Лэнд»
- Изабель Юпер – «Она»
- Рут Нега – «Лавинг»
- Натали Портман – «Джеки»
- Мерил Стрип «Флоренс Фостер Дженкинс»
Лучший режиссер:
- Дени Вильнев - «Прибытие»
- Мэл Гибсон - «По соображениям совести»
- Дэмьен Шазелл
- Кеннет Лонерган
- Барри Дженкинс
Лучший фильм на иностранном языке:
- «Тони Эрдманн» (Германия)
- «Коммивояжер» (Иран)
- «Вторая жизнь Уве» режиссер Ханнес Холм (Швеция)
- «Моя земля» (Дания)
- «Танна» (Австралия)
Лучший анимационный фильм:
- «Кубо. Легенда о самурае»
- «Моана»
- «Жизнь цуккини»
- «Зверополис»
- «Красная черепаха»
Лучший оригинальный сценарий:
- Дэмьен Шазелл – «Ла Ла Лэнд»
- Тэйлор Шеридан – «Любой ценой»
- Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»
- Майк Миллс – «Женщины 20 века»
- Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу, «Лобстер»
Лучший адаптированный сценарий:
- Эрик Хайссерер, Тед Чан – «Прибытие»
- Огаст Уилсон – «Ограды»
- Барри Дженкинс – «Лунный свет»
- Эллисон Шредер, Тед Мелфи, Марго Ли Шеттерли – «Скрытые фигуры»
- Люк Дейвис, Сару Брайерли – «Лев»
89-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 26 февраля, ее ведущим будет Джимми Киммел.
Церемония пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран.
Прошлогоднюю трансляцию посмотрело всего 34,3 млн человек: как писало издание The Hollywood Reporter со ссылкой на данные международной аналитической компании Nielsen Media Research, это оказался самый низкий показатель за прошедшие семь лет.