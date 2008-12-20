Российские военные вернулись на территорию Грузию

Российские военнослужащие вернулись на блокпост в Переви во избежание роста напряженности, говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что, учитывая специфику географического положения этого села, необходимо было уточнение принадлежности его южной оконечности, где находится блокпост, Южной Осетии или Грузии. Как и было договорено на саммите Россия-ЕС в Ницце, такая работа была проведена, и после этого российские подразделения покинули блокпост в Переви, напомнили в МИД РФ.

"Однако в ответ грузинское руководство пошло на новую провокацию, немедленно наводнив Переви своими спецназовцами (более 120 бойцов с тяжелым вооружением) в грубое нарушение плана Медведева-Саркози и мандата Мониторинговой миссии ЕС, призванной обеспечить предотвращение милитаризации Грузией зон, прилегающих к Южной Осетии. Ввод грузинского спецназа сопровождался пропагандистским пиаром с приглашением иностранных корреспондентов. Тем самым была создана угроза резкой дестабилизации обстановки на границе Южной Осетии и Грузии", - говорится в сообщении.

"Во избежание роста напряженности и с целью обеспечения условий, необходимых для соблюдения плана Медведева-Саркози, российским командованием было принято решение о возвращении на блокпост российских военнослужащих", - подчеркнули в МИД РФ.