Экс-президент Гамбии забрал из казны более $11 миллионов перед отъездом из страны

Об этом заявил новый президент Гамбии Адама Барроу, передает Reuters со ссылкой на сенегальское радио RFM.

«Согласно полученной нами информации, денег в казне нет. Это то, что нам было сказано. Завтра после моего фактического вступления в должность мы уточним все это», – сказал Барроу.

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Советник нового лидера Гамбии Май Ахмад Фатти отметил, что министерство финансов и ЦБ подтвердили полное истощение казны, добавляет Associated Press. Он обвинил Джамме в том, что тот украл $11,4 млн из государственных запасов за последние две недели своего правления.

По словам Фатти, в последние часы правления Джамме грузовой самолет также вывез из Гамбии предметы роскоши, включая автомобили. Сам Джамме сейчас находится в Экваториальной Гвинее.