Экс-президент Гамбии забрал из казны более $11 миллионов перед отъездом из страны
Государственная казна Гамбии оказалась пуста после того, как предыдущий лидер Яйя Джамме покинул страну.
Об этом заявил новый президент Гамбии Адама Барроу, передает Reuters со ссылкой на сенегальское радио RFM.
«Согласно полученной нами информации, денег в казне нет. Это то, что нам было сказано. Завтра после моего фактического вступления в должность мы уточним все это», – сказал Барроу.
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Советник нового лидера Гамбии Май Ахмад Фатти отметил, что министерство финансов и ЦБ подтвердили полное истощение казны, добавляет Associated Press. Он обвинил Джамме в том, что тот украл $11,4 млн из государственных запасов за последние две недели своего правления.
По словам Фатти, в последние часы правления Джамме грузовой самолет также вывез из Гамбии предметы роскоши, включая автомобили. Сам Джамме сейчас находится в Экваториальной Гвинее.