Президент Гамбии, правивший более 22 лет, передумал признавать поражение на выборах

При этом ранее Джамме признал поражение на выборах, передает Русская служба Би-Би-Си.

Президент заявил в телевизионном обращении, что решил не признавать результаты выборов после "тщательного расследования". Он сказал, что во время выборов произошли серьезные нарушения.

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Джамме призвал организовать новые выборы, которыми будет руководить "богобоязненная и независимая избирательная комиссия".

О поражении действующего президента стало известно 2 декабря. По данным избирательной комиссии, за Джамме проголосовали 36,7% пришедших на избирательные участки, а за его оппонента Адаму Барроу - 45,5%.

Яхъя Джамме правит Гамбией более 22 лет. Правозащитники неоднократно обвиняли действующие власти страны в гонениях на оппозицию, журналистов и ЛГБТ-сообщество.

Новости о том, что Джамме признал поражение на выборах, вселили надежду в критиков действующего режима. Оппоненты президента рассчитывали, что в Гамбии будут начаты демократические преобразования.