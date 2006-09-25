Президент Израиля в Киеве посетит Бабий Яр и синагогу Бродского

26 сентября в 19.30 в Синагоге Бродского (Киев, ул. Шота Руставели, 13) состоится встреча Президента Израиля Моше КАЦАВА с еврейской общиной Украины.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Израиля в Украине, М.КАЦАВ будет находиться в Киеве с визитом в рамках проведения Международного форума «Let my people live!», посвященного 65-летию трагедии Бабьего Яра.

27 сентября в 9.30 возле памятника Менора в Бабьем Яру состоится церемония памяти жертв Бабьего Яра с участием Президента Израиля М.КАЦАВА, представителей правительственной делегации Государства Израиль, представителей Мемориального центра памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления «Яд Вашем», Еврейского агентства «Сохнут»; руководителей еврейских организаций Украины и мира. В рамках траурной церемонии состоится возложение венков к памятнику Менора в Бабьем Яру.

Аккредитация по телефонам пресс-службы Посольства Израиля: 586-15-28 и 586-15-29.