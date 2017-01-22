Папа Франциск видит опасность возрождения фашизма на фоне усиления популизма в Европе

Об этом глава Римско-католической церкви заявил в интервью испанской газете El Pais, которое она разместила в воскресенье, 22 января, на своем сайте, пишет Deutsche Welle.

«Гитлер не захватывал власть, он был избран народом и нанес своему народу огромный ущерб. Во времена кризиса нам отказывает способность трезво мыслить", - предупредил Франциск. 1933 год в Германии был "типичным", считает папа римский. Страна находилась в состоянии кризиса и искала свою идентичность. "И тогда пришел этот харизматический лидер и пообещал дать им (немцам - Ред.) идентичность. Но он дал им искаженную идентичность, и мы знаем, что случилось потом", - сказал глава Римско-католической церкви.

По его словам, люди "с помощью стен и колючей проволоки пытаются защититься" от тех, кто, как им кажется, угрожает "отобрать их идентичность".

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Страны, которым угрожает терроризм, имеют основания даже для более строгого контроля, отметил он, добавив, что "ни одна страна не уполномочена отбирать у своих граждан право на диалог с соседями".

В то же время глава Римско-католической церкви призвал Европу больше делать для интеграции беженцев. В противном случае европейскому сообществу может грозить формирование новых гетто, подобных коммуне Моленбек в Брюсселе, населенной преимущественно выходцами из африканских стран, подчеркнул он.