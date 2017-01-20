Стена и ограничение миграции: Трамп определился с первыми шагами после инаугурации

Дональд Трамп в свой первый день в Белом доме сразу после инаугурации намерен подписать несколько исполнительных указов. Среди них – первые шаги по строительству стены на границе с Мексикой, ограничению иммиграции из стран Латинской Америки и отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы. Об этом пишет Reuters.

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Помощники избранного президента рассказали, что Трамп не будет оттягивать момент принятия важных решений и подпишет ряд исполнительных указов, которые могут быть реализованы без участия Конгресса.

"Он стремится запустить реальные перемены, я думаю, вы почувствуете это в ближайшие дни и недели", - отметил пресс-секретаря Трампа Шон Спайсер.

Трамп планирует в субботу посетить штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Как известно, он резко критиковал агентство после его отчета о влиянии России на результаты американских выборов, а также сравнивал его методы с нацистской Германией.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп 20 января примет присягу и станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Более полусотни конгрессменов от Демократической партии решили в этом году бойкотировать церемонию.