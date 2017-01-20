Трамп сегодня принесет президентскую присягу

Как передает Радио Свобода, утром в Вашингтоне Трамп посетит службу в Епископальной церкви Святого Иоанна неподалеку от Белого дома. После утреннего чая с супругами Обама избранный президент произнесет торжественную присягу и инаугурационную речь. Согласно Конституции, присягу принимает председатель Верховного суда США.

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Часть мероприятий уже состоялась 19 января. В частности, в первой половине дня Дональд Трамп вместе с избранным вице-президентом Майком Пенсом принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском Национальном кладбище. Доступ на это мероприятие был разрешен только для членов семей первых лиц, представителей администрации и отдельно аккредитованных СМИ.

Вечером в четверг Дональд Трамп вместе с женой появились на инаугурационном концерте в центре Вашингтона возле мемориала Линкольна. Трамп отдал честь памятнику и присоединился к зрителям концерта за специальной стеклянной оградой.

Чтобы воочию увидеть исторические события 20 января, в Вашингтон съедутся до 900 тысяч американцев. Одновременно состоятся и акции протеста различных групп, которые недовольны избранием Трампа.

Как сообщал УНИАН, более полусотни конгрессменов от Демократической партии решили в этом году бойкотировать церемонию.