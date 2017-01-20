Ассанж заявил о готовности сдаться властям США при условии соблюдения его прав

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Я придерживаюсь всего того, что говорил, в том числе предложение отправиться в Соединенные Штаты при смягчении приговора (информатору Wikileaks) Челси Мэннинг. Его действие не собираются смягчать до мая. У нас к тому моменту может появиться много вопросов для дискуссий», — сказал он.

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На вопрос агентства, собирается ли он передать себя властям США и готов ли к экстрадиции, Ассанж подчеркнул, что не менял своей позиции. Он добавил, что американское правительство должно отказаться от своих обвинений в отношении него. «Мы надеемся провести разговор с Минюстом о правильном пути вперед», — заверил Ассанж.​

Ранее, 18 января, действующий президент США Барак Обама смягчил судебный приговор бывшей военнослужащей Челси Мэннинг, ранее известной как Брэдли Мэннинг. Согласно измененному решению, она выйдет на свободу 17 мая.