Ассанж заявил о готовности сдаться властям США при условии соблюдения его прав
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, заявил о своей готовности сдаться властям США при условии соблюдения его прав.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
«Я придерживаюсь всего того, что говорил, в том числе предложение отправиться в Соединенные Штаты при смягчении приговора (информатору Wikileaks) Челси Мэннинг. Его действие не собираются смягчать до мая. У нас к тому моменту может появиться много вопросов для дискуссий», — сказал он.
Читайте такжеОснователь WikiLeaks не исключил, что утечку документов Демпартии США спланировали россияне
На вопрос агентства, собирается ли он передать себя властям США и готов ли к экстрадиции, Ассанж подчеркнул, что не менял своей позиции. Он добавил, что американское правительство должно отказаться от своих обвинений в отношении него. «Мы надеемся провести разговор с Минюстом о правильном пути вперед», — заверил Ассанж.
Ранее, 18 января, действующий президент США Барак Обама смягчил судебный приговор бывшей военнослужащей Челси Мэннинг, ранее известной как Брэдли Мэннинг. Согласно измененному решению, она выйдет на свободу 17 мая.