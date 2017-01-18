Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг

29-летняя трансгендер Челси Мэннинг (при рождении - Брэдли Мэннинг) выйдет на свободу 17 мая этого года, хотя изначально ее должны были освободить в 2045 году, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Проходя службу в Ираке в 2010 году, младший аналитик разведки передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях сайту Wikileaks, созданному Джулианом Ассанжем. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.

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Рядовой Мэннинг заявил во время предварительных слушаний, что передал документы в надежде инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США.

Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. Уже в тюрьме он подал заявление о смене имени и пола.

Адвокаты Мэннинг заявляли, что в тюрьме она несколько раз пыталась совершить самоубийство из-за условий содержания.