Черномырдин о некоторых политиках: ростом не вышли, до органа руки не достали

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН называет попытку направить запрос Государственной думы РФ о возможном присоединении Крыма к России личными амбициями некоторых российских политиков.

Такое мнение В.ЧЕРНОМЫРДИН высказал в интервью журналу «Народный депутат» (№9 за сентябрь 2006 года).

«Насколько мне известно, официально запрос Дума не оформляла. Но нашлись – что, их, таких, где-то мало? – отдельные личности и заявили о своем желании поднять свои амбиции до уровня законодательного органа. Ростом не вышли, до органа руки не достали. За этим стоит не больше, чем стремление самоутвердиться за чужой счет в глазах своих избирателей, прокукарекать в эфире. Конечно, подобные заявления не прошли ни у нас, ни у вас. А желающих пошуметь на острую тему еще найдется немало, и опять-таки по обе стороны вопроса», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

* * * По информации РБК, 26 мая 2006 года депутаты Госдумы РФ поддержали протокольное поручение думским комитетам по международным делам и по делам СНГ, согласно которому Государственная дума должна запросить в правительстве РФ информацию о мерах по возвращению полуострова Крым в состав России.

В поручении отмечается, что в 2007 г. заканчивается двусторонний договор с Украиной о признании ее Россией в существующих границах.

В этой связи, отмечают депутаты, до 30 ноября 2006 г. необходимо заявить о непродлении данного договора и возвращении Крыма в состав РФ в соответствии с Кучук-Кайнарджийским договором от 1774 г.