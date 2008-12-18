В Москве из-за угрозы взрыва срочно эвакуируют детский садик

Детский сад эвакуируют на востоке Москвы в связи с поступившим анонимным звонком об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости в четверг источник в столичных правоохранительных органах. "В настоящее время идет эвакуация детей и персонала из двухэтажного здания детского сада номер 899, расположенного по адресу: улица Сталеваров, дом 8а", - сказал источник. По его словам, на место прибыли специалисты-взрывотехники. Управление информации столичного ГУВД пока не располагает какими-либо подробностями о происходящем в детском саду. "Информация проверяется", - сообщил РИА Новости сотрудник управления.