Путин заговорил об "отсутствии моральных ограничений" и "деградации политических элит" на Западе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совместной пресс-конференции в Москве с президентом Молдовы Игорем Додоном.

«Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками? Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира», - сказал Путин.

«Знаете, я с трудом могу представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью, хотя они самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», - подчеркнул он.

По мнению Путина, проституция – «это безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим, потому что не могут по-другому себя обеспечить, и это в значительной степени вина общества и государства».

Читайте такжеПутину мерещатся попытки США подорвать легитимность Трампа: после "тренировки в Киеве" готовят Майдан у себя

«А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют и используют в политической борьбе, хуже, чем проститутки, у них нет никаких вообще моральных ограничений», - считает Путин.

Он заявил, что Россия постоянно имеет дело с такими людьми, оппонентами. «То, что такие методы используются против избранного президента США, – уникальный случай, такого никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе и в США», - уверен президент РФ.