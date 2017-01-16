Путин пригласил Додона в Москву на переговоры: будут обсуждать Приднестровье

"17 января состоятся переговоры глав государств. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, - говорится в сообщении. - Особое внимание предполагается уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь приднестровскому урегулированию", - сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Додона президентом страны после второго тура выборов.

На официальном сайте Додона отмечалось, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией. На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией". Через менее чем две недели после выборов Додон поехал с частным визитом в Москву.

На инаугурации 23 декабря Додон пообещал Молдове нейтралитет, но заявил о намерениях сперва посетить Москву.