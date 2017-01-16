В Кремле подыграли Трампу после его заявлений по НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО действительно пережиток, мы с этим тоже согласны. Мы давно говорим о наших взглядах на эту организацию», - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с взглядами Трампа на НАТО.

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Он подчеркнул, что «системная цель» альянса – конфронтация.

«Поскольку НАТО заточено под конфронтацию, и вся структура посвящена идеалам конфронтации, то вряд ли это можно назвать современной структурой, отвечающей идеям стабильности, устойчивого развития и безопасности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times назвал НАТО «устаревшей» организацией.

«Она устаревшая, так как не принимала меры в отношении терроризма», - отметил Трамп.

По его словам, многие страны-члены НАТО «не платят то, что они должны платить». Лишь пять стран из альянса делают это, чего, как считает Трамп, недостаточно.

В ходе избирательной компании Трамп критиковал союзников США по НАТО. Среди прочего он заявлял, что страны-члены НАТО не исполняют свои финансовые обязательства.

Номинант Трампа на пост секретаря департамента обороны, генерал в отставке Джеймс Мэттис считает, что президент России Владимир Путин пытается разрушить Организацию североатлантического договора (НАТО).