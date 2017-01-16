Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией

Об этом он сказал в интервью британской газете The Times, передает Reuters,

"Она устаревшая, так как не принимала меры в отношении терроризма", - отметил Трамп.

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По его словам, многие страны-члены НАТО "не платят то, что они должны платить". Лишь пять стран из альянса делают это, что, как считает Трамп, недостаточно..

Напомним, в ходе избирательной компании Дональд Трамп критиковал союзников США по НАТО. Среди прочего он заявлял, что страны-члены НАТО не исполняют свои финансовые обязательства.

Как сообщал УНИАН ранее, номинант избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пост секретаря департамента обороны, генерал в отставке Джеймс Мэттис считает, что президент России Владимир Путин пытается разрушить Организацию североатлантического договора (НАТО).