В сети появилось фото Путина с командиром наемников "ЧВК Вагнера": в Кремле уже прокомментировали

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что снимок мог быть сделан на приеме в Кремле 9 декабря, пишет Дождь.

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Фотография, на которой Владимир Путин позирует вместе Дмитрием Уткиным (командиром частной военной компании «ЧВК Вагнера») и его заместителем Андреем Трошевым, появилась в группе во «ВКонтакте» WAR NEWS TODAY. По словам Пескова, снимок, скорее всего, был сделан в кулуарах Кремля во время торжественного приема по случаю празднования Дня Героев Отечества. При этом Песков подчеркнул, что глава государства отдельно не общался с руководителями ЧВК.

«В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было»,— сказал он.

Фотографию в группе WAR NEWS TODAY первым выложил в комментариях к одному из постов пользователь по имени Виктор Гузенко. Он рассказал Дождю, что нашел ее в другом сообществе под названием «Солдат удачи».

Как сообщал УНИАН, Уткин, больше известного как "Вагнер", командир одноименной ЧВК, замеченной на Донбассе и в Сирии, присутствовал на приеме в Кремле в честь Героев отечества 9 декабря 2016 года.

Напомним, официально батальона "ЧВК Вагнера" не существует, и единственным доказательством противоположного являются государственные награды РФ, которые получают его бойцы.

Условная ЧВК под командованием человека с позывным "Вагнер", была сформированная на основе "Славянского корпуса", потрепанного в Сирии в 2013 году. С весны 2014 года она действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области.



