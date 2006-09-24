Большинство швейцарцев высказались за ужесточение законов об иммиграции

68 процентов швейцарцев высказались в поддержку новых законопроектов, значительно ограничивающих иммиграцию и ужесточающих правила предоставления убежища в Швейцарии. Таковы результаты общенационального референдума, прошедшего в воскресенье, 24 сентября.

Как отмечает РИА «Новости»,за принятие данных законов проголосовали 68% участников референдума, против - 32%. Причем в немецкоязычных кантонах страны новые законопроекты пользуются большей поддержкой, чем в франкоязычных.

Со вступлением в силу новых законодательных актов прекратится оказание социальной помощи лицам, получившим отказ в просьбе о предоставлении убежища, в два раза (до полутора лет) увеличиваются сроки их тюремного заключения в случае отказа выполнять предписания швейцарских властей о репатриации. Также будет запрещен въезд в Швейцарию гражданам из неевропейских государств, если у них отсутствует трудовой контракт и конкретное рабочее место.

Действие указанных законопроектов не будет распространяться на жителей Евросоюза.