ЕС призывает Узбекистан освободить журналистов и правозащитников

Президентство ЕС призывает власти Узбекистана освободить из тюрем журналистов и защитников прав человека.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президентства ЕС.

В документе президентство, в частности, выразило удовлетворение освобождением двух правозащитников Дилмурода МУХИДДИНОВА и Мамаражаба НАЗАРОВА.

В то же время президентство выразило обеспокоенность сообщениями о вынесении приговора о заключении на срок 10 лет независимому журналисту Солижону АБДУРАХМАНОВУ и правозащитнику Агзаму ТУРГУНОВУ.

“ЕС срочно призывает власти Узбекистана уважать обязательство защищать заключенных от плохого обращения, а также пояснить обвинения, выдвинутые против С.АБДУРАХМАНОВА и А.ТУРГУНОВА”, - отмечается в заявлении президентства ЕС.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС отменил введенные в 2005 году в отношении Узбекистана санкции, отметив прогресс в области прав человека.