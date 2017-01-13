"Эффективные действия": министр обороны Польши возложил на икону преодоление парламентского кризиса

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой Rzeczpospolita.

Такое мнение министр высказал в эфире телеканала Trwam

"Не было бы столь эффективных и своевременных действий руководства "Права и справедливости", если бы не присутствие политиков ПиС 23 декабря 2016 года перед алтарем, перед образом Богоматери Ченстоховской. Нет сомнения, что та наша общая молитва была добрым знаком, одним из многих эффективных решительных действий, которые сегодня принесли результаты", - заявил Мацеревич.

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Напомним, накануне оппозиция решила завершить блокирование Сейма, что положило конец парламентскому кризису, длившегося от 16 декабря прошлого года.

В то же время оппозиция продолжает требовать отставки спикера Марека Кухцинського, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями во время голосования за бюджет.