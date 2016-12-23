СМИ: протесты оппозиции в Польше увеличили популярность правящей партии

Об этом пишет Wpolityce со ссылкой на данные социологического опроса, передает Европейская правда.

Опрос показал, что за правящую партию "Право и Справедливость" сейчас готовы проголосовать 35% опрошенных. Такой показатель на 5% больше по сравнению с последним исследованием, проведенным в октябре этого года.

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На втором месте электоральных предпочтений поляков оказалась Nowoczesna ("Современная"), за которую проголосовали бы 24% опрошенных – эта политическая сила показала рост рейтинга на 2%, а на третьем месте оказалась оппозиционная "Гражданская Платформа" с поддержкой 15 процентов – уменьшение рейтинга на 1%.

Согласно результатам опроса, в Сейм имеют шансы пройти Kukiz'15 с поддержкой в 6% – снижение на 2% и Польская крестьянская партия, за которую проголосовали бы 5% опрошенных – увеличение на 3%.

Опрос был проведен компанией Millward Brown SA на заказ издание Fakty, телеканалов TVN и TVN24.

Исследование проводилось 21-22 декабря, то есть после протестов оппозиции.

Как сообщал УНИАН, акции протеста проводились из-за намерения властей ограничить доступ журналистов к Сейму. Инициаторов новых правил обвинили в атаке на демократические ценности. В результате Сейм отменил ограничения.