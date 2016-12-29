Россия сократит военное присутствие в Сирии
13:49, 29 декабря 2016Мир
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Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.
РФ решила сократить военное присутствие в Сирии / REUTERS
Об этом он заявил на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - сообщил Путин.
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Глава РФ добавил, что будет "продолжать борьбу "с международным терроризмом".
"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он.
Ранее Путин заявил, что достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.
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