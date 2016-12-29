Россия сократит военное присутствие в Сирии

Об этом он заявил на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - сообщил Путин.

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Глава РФ добавил, что будет "продолжать борьбу "с международным терроризмом".

"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он.

Ранее Путин заявил, что достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.