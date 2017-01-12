Шефу Samsung грозит ордер на арест: его допросили из-за коррупционного скандала вокруг президента Южной Кореи

Правоохранители допросили вице-президента корпорации Samsung Ли Дже Иона, который де-факто является руководителем корпорации, в деле о причастности к коррупционному скандалу в окружении президента Южной Кореи Пак Кын Хе, пишет DW.

Отмечается, что Ли Дже Йон прибыл сегодня, 12 января, к зданию специальной прокуратуры. Допрос проводился по подозрению в причастности руководства Samsung к коррупционным схемам в окружении Пак Кын Хе.

Читайте такжеПрезидент Южной Кореи готова уйти в отставку

Кроме того, как отмечает издание, в прокуратуре рассматривают возможность выдачи ордера на арест Ли Дже Иона, однако это возможно только после завершения всех следственных действий.

Напомним, вчера, 11 декабря следователи решили допросить топ-менеджера компании Чи Чэ Ена, который приходится сыном главе холдинга.

В сообщении следователей уточняется, что в четверг Чи Че Ена допросят в качестве подозреваемого. Следствие считает, что Samsung перечислял пожертвования в некоммерческие фонды, подконтрольные подруге президента Чхве Сун Силь.

Именно с расследования деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, который привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе. Сообщалось, что ее подруга заставляла крупные компании перечислять в свои фонды большие суммы.