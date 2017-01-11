Трамп обещает начать строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь завершения переговоров

Об этом он сказал на первой пресс-конференции для журналистов после избрания президентом США.

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«Мы собираемся построить стену. Я могу ждать около полутора лет до тех пор, пока мы не завершим наши переговоры с Мексикой, которые начнутся немедленно, как только мы возглавим администрацию, но я не хочу ждать. Майк Пенс (будущий вице-президент - УНИАН) возглавляет усилия, чтобы получить окончательное одобрение от различных агентств и от Конгресса, чтобы начать строить стену. Я не хочу ждать около года или полутора лет. Мы собираем начать строительство», - сказал Трамп.

При этом он выразил убеждение, что Мексика в той или иной форме возместит расходы. По его словам, существуют различные способы этого добиться. «Они возместят нам расходы стоимости стены», - отметил Трамп.